Pedrinho e Jorge Jesus: “No Benfica, sentia que não havia aquela confiança no meu futebol. Não tinha total liberdade para o abordar”

Pedrinho chegou ao Benfica com grandes ambições. “Desejo” de um treinador que tinha sido despedido, o atacante brasileiro de 23 anos esperava tornar-se “desejado” por Jesus, como tinha sido por Bruno Lage. Atualmente no Shakhtar Donetsk, Pedrinho está mais feliz, como explicou ao jornal “A Bola”: “Tem sido uma experiência muito boa, num clube grande. Receberam-me bem, vivo um momento importante”.

Regularmente utilizado, Pedrinho sente-se no sítio certo: “Queria minutos, queria sentir-me importante para a equipa”. Isso nunca aconteceu na Luz, onde esbarrou com a exigência de Jorge Jesus: “No Benfica, sentia que não havia aquela confiança no meu futebol [nem] vontade de contar comigo de verdade”.

O jogador, que nos 13 jogos já realizados pela equipa ucraniana acumulou mais minutos do que em toda a época em Portugal, lembrou os problemas iniciais com o técnico do Benfica, “por ele ter dito algumas coisas no Brasil”, mas guarda alguns elogios para Jesus: “Dentro do campo é um treinador com ideias fantásticas, muito bom”. Para Pedrinho, é difícil comunicar com Jorge Jesus: “Como ele é, não tinha total liberdade para o abordar, não sabia como reagiria”.

Apesar da passagem difícil pela Luz, o jogador brasileiro admitiu que torce pelo Benfica na I Liga portuguesa: “É um clube que vou sempre acompanhar, tenho um carinho enorme pelo clube e pelos adeptos. Espero que continue neste ritmo e possa conquistar o campeonato”. Um dos grandes desgostos, admite, foi não ter atuado com adeptos nas bancadas: “Fico triste por não ter jogado no Estádio da Luz cheio (…), mas desejo toda a sorte do mundo [ao Benfica]”.