Tarja de adeptos do Crystal Palace no jogo com o Newcastle referia “terrorismo” e “decapitações”. Polícia diz que não houve ofensas

Depois da provocação por parte de adeptos do Crystal Palace ao adversário Newcastle, no jogo do fim de semana, esperavam-se consequências punitivas ou pelo menos uma condenação por parte das autoridades. No entanto, de acordo com notícia do jornal "The Guardian", a polícia de Croydon, zona onde se situa o estádio do Crystal Palace, não viu qualquer ofensa na tarja exibida pelos adeptos do clube londrino.

A tarja em causa mostra um homem com trajes árabes — alusão aos novos donos do Newcastle — e algumas palavras. “Terrorismo”, “decapitações”, “abuso dos direitos civis”, “homicídio”, “censura” e “perseguição” são as expressões que alguns adeptos do Crystal Palace associaram ao fundo que comprou recentemente o Newcastle United e que está ligado à família real saudita, referenciada pelo financiamento de grupos terroristas e considerado culpado, pelos EUA, do homicídio de Jamal Khashoggi, um jornalista crítico do regime, no consulado do país em Istambul.

Além dos novos proprietários dos magpies, os adeptos do Crystal Palace quiseram atingir a própria Premier League, simbolizada por um homem em traje executivo que recebe sacos de dinheiro para aceitar a entrada dos sauditas na liga inglesa.

Através do Twitter, a polícia fez saber que chegou a ser contactada, no próprio dia do jogo, por um espetador preocupado com as consequências do ato. As autoridades revelaram que estiveram a investigar a situação e concluíram que “não foram cometidas ofensas”.