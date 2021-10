Sérgio Conceição e o mistério das braçadeiras de treinador desaparecidas (que dão multa)

Não é a primeira vez que Sérgio Conceição é multado por não usar a braçadeira de treinador durante um jogo. O caso mais recente aconteceu em Tondela e originou uma multa de 510 euros por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). No entanto, apesar de várias imagens comprovarem que houve momentos em que, efetivamente, o técnico do FC Porto não ostentava a identificação obrigatória, o “Record” diz que houve pelo menos duas ocasiões em que Conceição teve a braçadeira colocada.

Segundo o jornal desportivo, Sérgio Conceição começou o jogo com o Tondela com a braçadeira enfiada no braço, por cima do casaco. Com a adrenalina a subir, Conceição terá tirado o casado e, com ele, a dita identificação. No fim do jogo, segundo o “Record”, quando o técnico foi conversar com Eduardo Quaresma, jovem jogador emprestado pelo Sporting ao clube beirão, levava a braçadeira na mão.

A FPF divulgou, na terça-feira, a lista de castigos a aplicar depois da última jornada da Liga Portugal. Entre eles o de Sérgio Conceição, que, segundo o documento, “não ostentou durante todo o encontro qualquer tipo de identificação, fosse através de braçadeira ou credencial, apesar das advertências do delegado da Liga”.