Ander Herrera foi assaltado por uma prostituta no trânsito, em Paris. A mulher entrou no carro, levou-lhe a carteira e o jogador nem reparou

De acordo com o jornal desportivo “Sport”, o antigo jogador do Manchester United, atualmente no Paris Saint-Germain, viveu um episódio curioso numa conhecida zona de prostituição em Paris. O assalto ocorreu enquanto Herrera aguardava a luz verde do semáforo de trânsito para avançar.

A prostituta aproveitou o momento, entrou no carro e levou a carteira e o telemóvel do médio. Insólito terá sido o facto de Herrera não se ter apercebido do assalto, uma vez que estava 100% concentrado na luz vermelha do semáforo à sua frente.

Entretanto, a polícia parisiense conseguiu recuperar o telemóvel do internacional espanhol. De acordo com as autoridades, o assalto aconteceu por volta das 20h. O valor monetário dos objetos roubados terá sido de pouco mais de 200 euros.

Não foi a primeira vez que um jogador do PSG esteve em apuros na capital francesa. Nos últimos meses, tanto Angel Di María como Marquinhos passaram por episódios semelhantes.