Golear ou ser goleado: Bayern Munique perdeu por 5-0. "Foi um apagão completo. É inexplicável"

O treinador do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, não poupou ninguém para o jogo da Taça da Alemanha. A deslocação do adversário do Benfica na Liga dos Campeões seria, se o futebol tivesse lógica, pouco mais do que um passeio.

A equipa bávara, que recebe o Benfica na próxima semana, foi vítima da imprevisibilidade que valoriza o futebol e acabou por ser surpreendida pelo Borussia Monchengladbach. Não foi apenas a eliminação precoce da Taça da Alemanha. Acima de tudo, foi a humilhação dos 5-0 impostos àquela que muitos consideram a melhor equipa do mundo. Que o diga o Benfica, que perdeu com a equipa de Munique, em casa, por 4-0.

O diretor desportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, não escondeu o choque vivido por todo o clube, desde dirigentes a equipa técnica e jogadores. À televisão ARD, o antigo jogador dos bávaros disse: "Não estivemos em campo. Eles foram mais fortes do que nós em todas as ocasiões. Foi um apagão completo. É inexplicável".

A surpresa da equipa da Renânia do Norte-Vestfália começou cedo. Aos 20 minutos, o Borussia já vencia por 3-0. Estariam reservados mais dois golos para a segunda parte, sem que os bávaros conseguissem travar o adversário que, desta forma, segue em frente na competição.