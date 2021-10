"A Juventus deveria ter percebido que Cristiano Ronaldo exige amor e respeito. Quando recebe isso, ele dá a vida por ti"

Em entrevista ao jornal italiano “La Repubblica”, o antigo internacional francês Patrice Evra abordou a saída da Juventus do amigo e ex-colega de equipa Cristiano Ronaldo. Evra não teve papas na língua e referiu que as críticas dirigidas ao português em Itália “foram ridículas e até um pouco hipócritas”.

De acordo com o francês, o facto de “Allegri [treinador da Juventus] ter dito, em conferência de Imprensa, ‘Cristiano não vai jogar todos os jogos’, também teve o seu peso”. Para Evra, “não há necessidade de dizer certas coisas em público, podes dizê-las em privado”.

Essas afirmações vêm ao encontro da teoria sustentada pelo antigo campeão do mundo. “Cristiano precisa de amor e respeito. Ele percebeu que se estava a tornar o bode expiatório dos maus resultados da Juventus”, disse Evra. Mas será que CR7 não corre o mesmo risco em Old Trafford? “Em Manchester, ninguém ousaria criticá-lo, ao contrário do que aconteceu quando estava na Juve. Isso foi decisivo para a sua saída”, responde o gaulês.

Patrice Evra vai mais longe e diz que “a Juventus deveria ter percebido que Cristiano Ronaldo exige amor e respeito". e que "quando recebe isso, Cristiano dá a vida por ti”, garante. Em Itália, segundo Evra, “Ronaldo tinha medo de ser considerado o primeiro culpado dos fracassos”.

“Mesmo tendo jogado no Real Madrid e na Juventus, o único verdadeiro amor de Cristiano é o Manchester United. Só lá encontrou o respeito e o amor que espera,” explicou o amigo do madeirense.