Lewis Hamilton, o ativista que é heptacampeão de F1: "Quero que a comunidade negra saiba que os oiço e que estou com eles"

Na entrevista que deu ao prestigiado “Wall Street Journal”, Lewis Hamilton abriu o coração e admitiu que “não era feliz” nos seus primeiros tempos de Fórmula 1, mesmo que estivesse “a cumprir um sonho”. E não terá sido por dificuldades em chegar ao topo. Na temporada de estreia, ficou a um ponto do campeão, Kimi Raikkonen. Um ano depois, em 2008, conquistava o seu primeiro título de campeão do mundo.

A infelicidade do britânico, que não o impedia de espalhar charme ao volante dos carros com as cores das duas únicas equipas que representou, – McLaren e Mercedes – estava relacionada com fatores que nada tinham a ver com desporto. “Sempre me senti diferente. (…) Naquele momento, não tinha confiança em mim, por isso fiquei calado. Reprimimos tanto que não temos consciência da dor que sentimos” admitiu Hamilton, que denuncia os ataques racistas que tem sofrido ao longo da carreira. A resposta tem sido genial: ganhar tudo.

A glória desportiva não invalida que Hamilton se sinta sozinho no topo do mundo. Continua a ser o único negro na grelha de partida e nas boxes. Essa “solidão” contribui ainda mais para a sua defesa das vítimas de racismo e, particularmente, da ação abusiva por parte das autoridades policiais. O caso George Floyd chocou Lewis e depois motivou-o para usar a visibilidade que tem – é o piloto de Fórmula 1 mais conhecido nos EUA, onde a modalidade tenta ganhar adeptos – para protestar. “Eu não conseguia acreditar que tantas pessoas ainda estivessem caladas sobre o que tinha acontecido,” refere ao “WSJ”.

Depois, a 13 de setembro de 2020, Lewis Hamilton aguardou ansiosamente a chegada de uma t-shirt. Vestiu e mostrou a sua mensagem sempre que possível. “Prendam os polícias que mataram Breonna Taylor,” dizia a camisola. Breonna foi assassinada enquanto dormia, com oito tiros disparados por agentes da polícia americana. Era trabalhadora na área da saúde e passou a ser um símbolo da luta antirracista, em grande parte devido à ação de Hamilton.

“Estou disposto a correr riscos agora. Seja o meu trabalho ou a minha reputação, não importa. Quero que a comunidade negra saiba que os oiço e que estou com eles,” diz o piloto da Mercedes.

Na entrevista ao jornal norte-americano, Lewis Hamilton conta ainda aquele que considera “o episódio mais duro” da sua carreira. No Grande Prémio de Espanha, em 2008, um grupo de “fãs” de F1 apareceu no circuito com as caras pintadas de preto e t-shirts que diziam “Família de Hamilton”. “Lembro-me da dor que senti nesse dia, mas mantive-me em silêncio. Não tive ninguém do meu lado. Ninguém protestou. Vi pessoas que continuam na categoria [Fórmula 1] e que ficaram caladas,” desabafa o recordista de vitórias em Grandes Prémios.

Hamilton preocupa-se também com as pessoas que, fora das pistas, trabalham nas equipas de Fórmula 1. “Estava a ver fotos das celebrações da equipa e dei-me conta de que as escuderias são completamente brancas. Há muito pouca gente de cor. Questionei-me acerca disso quando eu já cá estou há tanto tempo,” diz.

A luta do inglês não se resume a temas como o racismo ou a violência policial. O britânico abraça causas como os direitos dos animais, o veganismo ou as alterações climáticas.

Quanto à competição, o piloto que nunca conduziu um monolugar com outro motor que não o da Mercedes pode bater este ano o recorde de Michael Schumacher, com quem está empatado em número de títulos, embora Max Verstappen, o neerlandês da Red Bull, atual líder da tabela de pilotos, seja uma séria ameaça à concretização desse objetivo, pelo menos em 2021.