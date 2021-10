Chelsea e Newcastle estarão a pensar em Hazard para janeiro

Não chega a 3000 minutos. O craque, o génio que fazia tudo e mais alguma coisa com uma bola de futebol no Chelsea, eclipsou-se em Madrid: Eden Hazard, castigado por lesões, só participou em 52 jogos no Real. Esta é a sua terceira temporada.

Segundo a ESPN, aqui citada pelo “As”, apesar desse rendimento mui murcho do futebolista, de 30 anos, haverá quem ainda suspire por ele em Inglaterra. Chelsea e Newcastle, que agora detém os cofres mais recheados por ali, estarão na linha da frente para um eventual regresso do belga ao Reino Unido, já em janeiro. Mas não serão os únicos.

De acordo com o diário desportivo espanhol já citado, Hazard fez apenas cinco golos e sete assistências nas duas temporadas e um pedaço de outra que leva na capital espanhola. Participou em 52 partidas, mas, fazendo as contas aos 2.843 minutos jogados, são pouco mais de 30 jogos. “Uma bagagem pobre para um jogador que vinha com a bitola de galático”, escreve o diário madrileno.

Carlo Ancelotti, o treinador do Real Madrid, vai preferindo como companheiros de ataque a Karim Benzema futebolistas como Vinícius Júnior, Rodrygo e Marco Asensio.

O Real Madrid visita esta tarde (13h, Eleven Sports1) o campo do Elche, a contar para a 11ª jornada da La Liga.