“A minha cor será sempre o problema. Está tudo bem porque serei sempre negro e orgulhoso disso”: Zaha foi vítima de insultos racistas

É um dos grandes futebolistas da Premier League e o Manchester City, talvez a melhor equipa do campeonato, não o soube anular. Wilfried Zaha marcou o primeiro golo do Crystal Palace, no Etihad, chegando aos 50 pelo clube naquela liga (algo inédito). Depois, ainda foi o responsável pela expulsão de Aymeric Laporte. Foi, portanto, decisivo.

Depois do jogo, o costa-marfinense foi atacado com violentos e miseráveis insultos racistas.

“Vai-te foder macaco, cão, rei do drama”, “fucking nigger, macaco preto, nigger”, “preto, porco”, “chimpanzé nojento, chimpanzé estúpido, vai-te foder”, “que a tua mãe se foda”, “morre, macaco preto”. Zaha partilhou no sábado algumas destas mensagens na sua conta de Instagram para apelar ao combate contra estas situações recorrentes.

E explicou porque o fazia: “Esta mensagem não é para receber milhões de mensagens a dizerem-me que estão comigo e que é nojento ou para receber simpatia. Não estou aqui por todos os disparates que estão a ser feitos em vez de se resolver o problema real”, escreveu.

O africano acrescentou ainda: “Não me importo do abuso [verbal que sofro] porque, hoje em dia, vem com o trabalho que faço. Mesmo não sendo uma desculpa, a minha cor será sempre o verdadeiro problema, tudo bem porque serei sempre negro e orgulhoso disso”. Que falem com ele quando quiserem “levar este assunto a sério”, alertou.

A BBC recorda que o futebolista já havia abandonado e criticado o gesto do joelho no chão - foi o primeiro em Inglaterra -, pois era “degradante” e “insuficiente”. Afinal, os jogadores “devem estar de pé”, aludindo certamente à dignidade com que vê a questão.

Na altura, o futebolista fez uma reflexão mais profunda. “Não há decisão certa ou errada, mas, para mim, sinto que ajoelhar tornou-se numa parte da rotina pré-jogo e, neste momento, não importa se ajoelhamos ou ficamos de pé, alguns de nós continuamos a receber abusos”, disse em março, depois do jogo com o West Brom, no Estádio Selhurst Park, aqui citado pelo "Irish Times".

“Eu sei que há muito trabalho a ser feito nos bastidores da Premier League e por outras autoridades para promover a mudança, e eu respeito isso, e todos envolvidos. Eu também respeito os meus colegas e os jogadores de outros clubes que continuam a ajoelhar”, admitiu.

E concluiu então: “Como sociedade, sinto que devíamos encorajar uma melhor educação nas escolas, e, nas redes sociais, as empresas deviam tomar medidas mais fortes contra pessoas que cometem abusos contra outros, não só contra futebolistas”.