Depois de sentir uma dor no peito e ser substituído antes do intervalo, Agüero passou a noite no hospital

Durante o Barcelona-Alavés, que marcava o adeus da era Koeman e o olá a algo que ainda ninguém sabe muito bem o que é, Sergio Agüero meteu as mãos nos joelhos e cravou os olhos na relva. Depois, com uma mão no peito, mirou o banco como quem pedia ajuda. Deitou-se no chão e, depois de assistido, acabaria por ser substituído, ainda antes do intervalo. Depois, foi conduzido para um hospital da capital da Catalunha.

O argentino, que saiu do relvado pelo próprio pé, passou a noite na unidade hospitalar para fazer uma bateria de testes e para ser acompanhado de perto por equipas médicas, escreve este domingo a imprensa espanhola. O clube informou que o futebolista sentiu um mal-estar torácico, mas ainda pouco se sabe.

Logo a seguir ao jogo, o treinador interino, o antigo lateral esquerdo Sergi Barjuán, estava meio desamparado. “Ele disse-me que estava um bocado tonto. Descobri agora que o levaram para o hospital para verem o que ele tem realmente. Não sei mais nada”.

Castigado por lesões nos últimos tempos, Agüero vivia a primeira titularidade no despido Camp Nou. E o Barcelona, castigado por uma crise enorme, voltou a perder pontos: empatou com o Alavés (1-1). Marcou Memphis.