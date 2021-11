Mário Jardel regressa a San Siro para dar uma força ao FC Porto: "Tem grandes possibilidades de ganhar. O Milan não é o mesmo daquele tempo"

Foi a 11 de setembro de 1996 – data que, anos mais tarde, viria a ficar na história por razões trágicas – que a equipa que dominava o futebol português defrontou um AC Milan que ainda não adivinhava a queda do pedestal da Europa. Pelo contrário, eram os todo-poderosos, os imparáveis italianos, com Maldini, Desailly, Albertini, Boban, Weah e Roberto Baggio, entre muitos outros. Ninguém parava a equipa treinada por Óscar Tabárez. Até que, em San Siro, apareceu o FC Porto de António Oliveira, com Sérgio Conceição no onze inicial e Mário Jardel no banco.

O jornal “Record” aproveitou o regresso dos Dragões a Milão para falar com o herói dessa noite. Mário Jardel marcou dois dos três golos que deram a vitória e as manchetes do dia seguinte ao FC Porto. Com as chuteiras penduradas há muito, Jardel arranjou maneira para poder regressar a um sítio onde foi feliz: “Vim em trabalho e marquei nesta altura para ver o jogo”.

Mário Jardel admite que vai ser especial regressar a San Siro tantos anos depois da noite gloriosa ao serviço do FC Porto. “Vou olhar para o campo e imaginar-me lá dentro,” admite o antigo avançado, que quer naturalmente “matar saudades” dos “amigos” que ainda tem no clube portista.

Quanto ao jogo jogado, Jardel lembra o que está à vista de todos: “A equipa do AC Milan não é igual à daquele tempo. Acho que o FC Porto tem grandes possibilidades de ganhar, mas o mais importante é não perder, de forma a poder qualificar-se.”

De 1996, o goleador, que começou o jogo no banco, lembra que Joaquim Teixeira, adjunto de António Oliveira, o chamou para entrar e lhe pediu que marcasse um golo. “Eu respondi-lhe que não seria um golo mas dois,” diz Jardel, entre risos. A seguir, enche o papo e conta: “Entrei para a história nesse jogo e comecei a mostrar o meu valor. Fala-se naquela questão da adaptação, mas quem é bom entra logo e marca, não precisa de tempo para se adaptar”.

Para além do orgulho que mantém, Mário Jardel mostra gratidão ao clube que o foi buscar ao Brasil: “Só posso agradecer ao FC Porto por me ter tirado da América do Sul e me ter dado a oportunidade de jogar na Europa, nos grandes palcos”.

De regresso a 2021, Super Mário acredita num bom resultado do FC Porto na noite de quarta-feira. “Se fizer o mesmo jogo consistente que fez no Dragão tem grandes possibilidades de vencer. Mas o essencial mesmo é pontuar,” afirma.