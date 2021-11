Mourinho estará insatisfeito com o plantel da Roma e quer reforços

O jornal italiano “Corriere dello Sport” dá conta da preocupação de José Mourinho com a pouca profundidade do plantel da Roma. A equipa italiana vem de uma série de resultados negativos e o português começa a sentir o lugar a tremer e a fama de “Special One” cada vez mais como objeto de exposição em museus de arte antiga.

Para tentar salvar a Roma e, principalmente, o seu emprego, Mourinho tem trabalhado com outro português do clube, o diretor desportivo Tiago Pinto, ex-Benfica. O Natal aproxima-se e o técnico já tem a lista de desejos quase pronta. De acordo com o jornal desportivo, Mourinho considera curto o plantel que tem ao seu serviço.

Ceballos, Nacho, Zakaria, Pedersen, Loftus-Cheek ou Winks são hipóteses para dar força ao emblema italiano, segundo o “Corriere dello Sport”. Os dois primeiros são jogadores do Real Madrid. O último trabalhou com Mourinho no Tottenham. O jornal acrescenta ainda Rüdiger à lista, mas o alemão que já jogou na Roma é considerado caro, em grande parte devido ao salário. Além disso, a concorrência pelo defesa é forte, de acordo com a mesma fonte.