Otamendi estará cansado do “tom” de Jorge Jesus e já terá ameaçado sair do Benfica em janeiro se não houver mudança de comportamento

Em Munique, entre os golos do Bayern, viu-se o defesa central Lucas Veríssimo a pedir a Jorge Jesus que tivesse calma. O técnico estava a repreender o brasileiro, que não escondeu o mal-estar com a agressividade de Jesus.

O jornal “Record” refere que Veríssimo está longe de ser caso único no plantel do Benfica.

O seu colega da defesa, Otamendi, um dos capitães da equipa, também está a acusar o desgaste. O argentino terá ido mais longe e, de acordo com a "CMTV", ameaçou bater com a porta em janeiro se o comportamento de Jesus não mudar.

Já no empate frente ao Estoril tinha sido possível ver no rosto de alguns jogadores a insatisfação pela maneira como o treinador se lhes dirigia. Rafa e Gilberto não esconderam o mal-estar, segundo o mesmo canal, tal como Darwin já tinha feito em Guimarães.

O jornal desportivo lembra que o início da época, mais conseguido, terá conseguido disfarçar a insatisfação de alguns elementos do plantel benfiquista. Após a fase mais positiva, começou a ser difícil esconder o desconforto dos atletas com a forma exaltada e as palavras duras do veterano treinador.

Em cerca de duas semanas o Benfica sofreu nove golos do Bayern na Liga dos Campeões, perdeu com o Portimonense e empatou no Estoril. O “Record” diz que os futebolistas querem uma atitude mais positiva, que una o plantel, por oposição ao estilo muito próprio com que Jorge Jesus orienta os treinos e os jogos.