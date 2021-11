Agora sim, Carlos Carvalhal já pensa na partida frente ao Benfica: “Vamos atirar-nos ao jogo para vencer”

A vitória dos bracarenses frente ao Ludogorets (4-2) solidificou a liderança do grupo da Liga Europa. Foi, por isso, um Carlos Carvalhal tranquilo e disponível para falar sobre o próximo desafio, aquele que compareceu na sala de imprensa do Municipal de Braga.

“[Vamos] ver quais são os jogadores que estão em melhores condições de defrontar o Benfica, que tem mais dois dias de recuperação, o que é significativo,” lembrou Carvalhal, deixando uma promessa: “Não vamos abdicar do jogo. Vamos atirar-nos ao jogo para vencer”.

Com a vitória sobre o Ludogorets, o Braga mostra-se preparado para um futuro próximo chamado Benfica, mas também para a continuidade nas competições europeias. Carvalhal revelou tranquilidade a todos os níveis: “Estamos em primeiro. Interessa-nos olhar para o próximo jogo, com o Midtjylland, que tentaremos vencer para nos apurarmos em primeiro lugar. (…) [Os jogadores] tiveram um comportamento espetacular e souberam gerir na segunda parte. Estivemos mais perto do quinto golo do que eles do terceiro”.