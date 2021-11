Emprestado pelo Benfica, Jota brilha no Celtic: “O clube precisa de arranjar uma forma de ficar com ele”

Há um jovem português a impressionar a Escócia, particularmente a fatia correspondente aos adeptos do Celtic de Glasgow. Jota, de 22 anos, está emprestado pelo Benfica, onde nunca teve grandes hipóteses de mostrar o que valia.

Não são apenas os adeptos a renderem-se à boa temporada do extremo. Owen Hargreaves, o anglo-canadiano que jogou no Manchester United e no Bayern de Munique, disse na BT Sport que “Jota é um jogador magnífico”.

“Adoro quando os extremos são diretos. Os atacantes gostam de jogar juntos, clínicos. O clube precisa de arranjar uma forma de ficar com ele,” considerou o antigo internacional inglês.

Hargreaves lembrou que o jogador tem, no contrato de empréstimo, uma cláusula que permite aos escoceses comprar o seu passe por aproximadamente sete milhões de euros. No Benfica, Jota dificilmente terá possibilidades de se mostrar, uma vez que Jorge Jesus mostrou várias vezes que o extremo não é apreciado.

O jogador formado no Seixal marcou, até agora, quatro golos e fez cinco assistências em 13 jogos pelo Celtic. Um dos tentos foi marcado na quinta-feira, e ajudou a equipa escocesa a derrotar o Ferencvaros por 3-2 na Hungria, numa partida a contar para a Liga Europa. O site The Boot Room chamou-lhe “brilhante” e acrescentou: “Jota está a tornar-se cada vez mais importante para a equipa do Celtic”.

No artigo publicado online, pode ler-se que dificilmente o clube de Glasgow conseguirá “encontrar um jogador com mais qualidade ao mesmo preço”.

“O Celtic fará bem em ativar já a clausula de compra. Fazê-lo o mais depressa possível não dará hipótese ao Benfica de tentar convencê-lo a ficar na Luz. Eles talvez queiram fazer isso, se estiverem atentos,” diz o The Boot Room.