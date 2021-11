O otimismo de Evanilson sobre as possibilidades do FC Porto: "Podemos ganhar a Liga dos Campeões"

"O FC Porto é um clube grande, já ganhou a Liga dos Campeões,” diz com orgulho o avançado Evanilson, que está na segunda época ao serviço dos dragões. Aos 22 anos, o jogador brasileiro mostra-se pleno de ambição e acredita mesmo que o clube azul e branco pode voltar a ser feliz na principal prova do futebol europeu: “Se continuarmos a fazer o nosso trabalho temos possibilidades, basta acreditar e trabalhar. É difícil, mas (…) não tenho dúvidas de que podemos ganhar [a Liga dos Campeões]”.

Ao canal brasileiro TNT Sports, Evanilson mostrou-se satisfeito com o comportamento coletivo do FC Porto frente a um clube também histórico no futebol europeu: "A nossa equipa fez um grande jogo em casa do AC Milan, impondo o nosso ritmo, o que é muito importante. (…) Criámos mais oportunidades de golo mas eles acabaram por empatar,” refere o avançado.

O grande desafio na prova ainda vem a caminho mas a batalha contra um dos poderosos de Inglaterra não assusta o jovem futebolista. “Estamos vivos e vamos tentar conquistar os três pontos frente ao Liverpool,” diz Evanilson, admitindo que o grupo do FC Porto é “o grupo da morte”: “É só equipas grandes (…) mas acho que estamos a fazer um bom trabalho, temos de continuar assim, porque as coisas vão acontecer naturalmente”.