Rúben Dias, Cancelo e João Félix revisitaram o balneário do Benfica e posaram para a foto. Faltou Bernardo Silva, que também esteve na Luz

Em Lisboa para se juntarem aos restantes colegas da seleção, os quatro meninos bonitos da formação benfiquista, três deles do Manchester City e um do Atlético de Madrid, compareceram no Estádio da Luz para ver o antigo clube golear o Sporting de Braga.

Ao longo da partida, as câmaras foram focando os ilustres Rúben Dias, João Cancelo, Bernardo Silva e João Félix na bancada, a vibrar com o jogo e com brincadeiras ocasionais entre eles. Terão certamente apreciado o resultado que, não devolvendo ao clube o primeiro lugar na I Liga, pelo menos motiva.

No fim, de acordo com “A Bola”, os ex-jogadores do Benfica ainda desceram ao balneário para matar saudades. A visita ficou eternizada numa fotografia com o presidente Rui Costa e o antigo capitão Luisão. Na foto, surgem apenas três dos jovens atletas. Bernardo Silva, que passou de jogador das águias a um dos seus mais fervorosos adeptos, ficou de fora.