A mágoa de Nuno Espírito Santo na montanha russa do futebol: "Ainda há semanas fui treinador do mês e agora fui despedido"

Após algum tempo de reflexão, Nuno Espírito Santo saiu do poço onde estava desde que foi despedido pelo Tottenham e recorreu às redes sociais para deixar um desabafo e agradecer aos adeptos do clube que treinou durante quatro meses.

Acima de tudo, o técnico português lamentou a verdadeira montanha russa que o futebol pode ser. Em Portugal, onde a expressão “de bestial a besta” amiúde se aplica à vida dos treinadores de futebol, ou em Inglaterra, onde os novos proprietários dos clubes vieram abalar a paciência que um dia houve para com os maus resultados.

“Isto é futebol, o mais cruel dos desportos,” comentou o antigo guarda-redes: “Há apenas algumas semanas fui ‘coroado’ treinador do mês,” lembra o agora ex-treinador do Tottenham, “e, andando rápido para o presente, há uns dias fui despedido pelos Spurs”.

“É a vida, vou seguir em frente e procurar o meu próximo desafio,” garantiu Espírito Santo.

O antigo técnico do Wolverhampton fez questão de agradecer aos adeptos pela forma como o trataram nos curtos meses em Londres e revelou que tinha outros planos para os Spurs: “Quando cheguei a este grande clube, tinha a visão de ganhar troféus mas as coisas não correram como eu esperava. Vivemos e aprendemos”.

A vontade de sair do mais carismático e talentoso dos jogadores do Tottenham, o goleador Harry Kane, não ajudou Nuno Espírito Santo a encontrar a tranquilidade necessária para se concentrar no jogo jogado. Kane esteve perto de forçar a saída dos Spurs e rumar a norte, ao Manchester City. Nuno conseguiu segurar o capitão, apenas para posteriormente ser ele próprio despedido. O português deixou o Tottenham no 8.º lugar da Premier League e foi, entretanto, substituído pelo italiano Antonio Conte.