Lesão de Lucas Veríssimo leva Benfica ao mercado por um defesa central

A lesão de Lucas Veríssimo trouxe uma nova dor de cabeça a Jorge Jesus. O central assumia cada vez mais um papel fundamental na defesa do Benfica, ao lado dos consagrados Otamendi e Vertonghen. Veríssimo estava convocado para a seleção brasileira mas enfrenta agora uma cirurgia ao joelho direito que o vai manter afastado até ao fim da época. Morato será o substituto natural de Veríssimo mas Jesus fica assim sem centrais para sentar no banco, uma vez que Ferro, titular com Bruno Lage, não conta para o atual técnico do Benfica.

De acordo com o jornal “Record”, a SAD benfiquista está já a movimentar-se no sentido de contratar um defesa central capaz de substituir o brasileiro. A ideia não é comprar mas sim garantir o empréstimo de um jogador experiente até ao fim da época. O jornal desportivo diz, ainda assim, que o Benfica não fecha a porta à contratação em definitivo, caso a oportunidade surja, ou seja, na eventualidade de haver negócios interessantes por atletas em fim de contrato.

Nome há muito referenciado, Rúben Semedo parece ter perdido a vez e, de acordo com o “Record”, já não interessa a Jesus. O todo-o-terreno André Almeida pode ser usado como defesa central mas não é essa a sua posição natural. Na equipa B está o promissor Tomás Araújo, mas Jorge Jesus considera que o jogador de 19 anos não está ainda preparado para voos mais altos.

O Benfica até está no bom caminho para garantir a contratação de Tiago Coser, defesa central de 17 anos, atualmente na Chapecoense. No entanto, o brasileiro irá diretamente para a equipa B, com o objetivo de ganhar experiência e adaptar-se ao futebol europeu.