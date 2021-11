A primeira regra imposta por Antonio Conte no Tottenham é: acabou-se o ketchup e a maionese

Na primeira semana à frente do Tottenham, Antonio Conte já fez saber que muitas coisas vão mudar, até na cozinha. De acordo com o site “The Athletic”, o ketchup e a maionese foram banidos do refeitório e o italiano não fez cerimónia e disse mesmo a alguns jogadores que eles estão com peso a mais.

O antigo treinador do Chelsea e do Inter de Milão não tem poupado os jogadores. A semana passada, Conte chegou mais de uma hora atrasado a uma conferência de imprensa por estar no balneário a transmitir a sua visão aos seus comandados.

A nutrição tem sido uma das áreas eleitas por Conte para dar início à grande mudança. Além dos já referidos cortes nos molhos, o técnico retirou os alimentos pesados e as sandes da ementa. E ninguém almoça sozinho. Os jogadores do Tottenham passam a partilhar a refeição todos os dias, ao meio dia. Nem os sumos de fruta foram poupados e serão consumidos em quantidades limitadas. O mesmo aconteceu ao óleo e à manteiga usados na confeção da comida.

Em campo, Conte considera que o clube “tem de começar a ter uma grande visão”. “Penso que isso é importante queremos ganhar,” acrescentou. “O clube escolheu-me e eu sinto-me honrado com isso mas, ao mesmo tempo, sei que preciso de tempo para trabalhar e mudar algumas coisas em campo. Fora do campo é fantástico, talvez demasiado,” comentou o italiano.

Antonio Conte admite que “é sempre traumático quando um clube muda de treinador a meio da época”.

“Encontrei jogadores ansiosos por trabalhar, mas dois ou três dias de treino é pouco tempo para responder a estas perguntas,” considerou.

Segundo “The Athletic”, os elementos do plantel do Tottenham que não foram chamados às respetivas seleções vão ser postos à prova por Conte em sessões de treino duplas. O novo treinador dos Spurs quer impor a sua filosofia o mais depressa possível e tem agora algum tempo até ao regresso da Premier League.