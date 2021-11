Adán até 2024? Sporting quer segurar o guarda-redes espanhol com novo contrato

O guarda-redes titularíssimo do Sporting deve continuar a sê-lo até 2023/24. O espanhol, que nessa altura terá 37 anos, tem sido vital para o sucesso do clube de Alvalade, nomeadamente na época passada, da reconquista do título nacional.

De acordo com o jornal “A Bola”, o Sporting não se vai limitar a acionar a cláusula no contrato do espanhol, em vigor até 2022, para prolongar o vínculo por mais uma época: Adán terá à sua frente um novo contrato para permanecer mais dois anos no clube.

O guardião chegou ao Sporting em 2020 e provocou alguma desconfiança entre os adeptos, que não gostaram de ver Luís Maximiano, o “menino da casa”, perder a titularidade para o trintão espanhol. A solidez do espanhol provou que a aposta era a mais acertada.

As conversas entre a SAD e o atleta estão a decorrer e tudo indica que chegarão facilmente a bom porto. O próprio jogador não tem escondido a satisfação com a mudança para Lisboa. Adán é visto como um dos elementos fulcrais para que a defesa e o meio campo defensivo sportinguista funcionem, juntamente com o capitão Coates e o eficiente João Palhinha.