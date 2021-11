Donos do Manchester United terão reunido com Cristiano Ronaldo para saber o que o português pensa sobre Solskjaer

O jornal inglês “Daily Express” revela que Cristiano Ronaldo, visto como um líder do balneário do Manchester United, esteve reunido com os donos do clube. O objetivo foi sondar o português acerca do trabalho de Ole Gunnar Solskjaer, antigo jogador e atual treinador dos red devils.

Solskjaer ainda jogava durante a primeira passagem do madeirense por Old Trafford, ou seja, Ronaldo partilhou o balneário com o norueguês. O atual técnico do United tem sido um dos grandes defensores do regresso de Cristiano Ronaldo ao clube a que chama “casa”.

Segundo o mesmo jornal, a posição delicada de Ronaldo em relação ao seu treinador faz com que a opinião do internacional português seja mantida em privado. Em público, Cristiano tem defendido o norueguês, lembrando que este precisa de tempo para tirar rendimento do plantel. O problema é que Solskjaer já leva quase três anos à frente do clube, mais do que qualquer um dos antecessores, tirando Sir Alex Ferguson, naturalmente.

Só esta época, o Manchester United leva seis derrotas no 16 jogos que fez. Se muitos se agarram ao passado de Solskjaer para o defender, a verdade é que a sua carreira como avançado talismã, conhecido por saltar do banco para marcar golos decisivos, tem poucas semelhanças com o seu percurso como treinador, pelo menos até agora.