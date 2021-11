Agüero pode ter de terminar a carreira devido a problemas cardíacos

Aos 33 anos, Sergio Agüero vê complicar-se a sua situação enquanto jogador de futebol. O pendurar das botas parecia muito longe para um dos maiores goleadores da última década. No entanto, segundo a Rádio Catalunya, os problemas cardíacos complexos do argentino podem obrigá-lo a deixar os relvados mais cedo do que esperava.

Ressonâncias magnéticas e provas de esforço do avançado do Barcelona, feitas recentemente, mostraram um quadro clínico complicado. O alarme soou no jogo entre o Barcelona e o Alavés, depois de Agüero ter de abandonar o relvado com problemas no tórax. A 2 de novembro, o clube emitiu um comunicado a dizer: “O jogador ‘Kun’ Agüero foi submetido a um procedimento diagnóstico (…). Durante os próximos três meses vai ser avaliada a eficácia do tratamento para determinar o seu processo de recuperação”.

A comunicação social espanhola avança que o antigo jogador do Manchester City vai continuar a fazer exames ao longo dos próximos meses, mas reina o pessimismo quanto ao seu futuro, pelo menos entre a elite do futebol.