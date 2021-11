Daniel Jebbison tem 18 anos, joga na terceira divisão inglesa e é alvo do Barcelona e Borussia Dortmund

Daniel Jebbison é um ponta de lança desconhecido do grande público. Conhecem-no os adeptos do Burton Albion, da League One, o terceiro escalão inglês, e talvez alguns fãs do Sheffield United, o clube que detém o seu passe e que o emprestou ao Burton.

Até agora.

O jogador de 18 anos nasceu no Canadá mas tem a nacionalidade britânica e foi, por uma vez, chamado à seleção sub-19 inglesa. Mesmo a jogar numa divisão que dificilmente chega aos ouvidos dos tubarões europeus, de acordo com o site TEAMtalk, há dois clubes grandes a seguir o jovem. Tanto Barcelona como Borussia Dortmund têm Jebbison debaixo de olho.

O contrato com o Sheffield United termina na próxima época, 2022/23, mas é pouco provável que Jebbison o cumpra até ao fim. Com o interesse demonstrado, há uma grande probabilidade de ir parar a Espanha ou à Alemanha, quanto mais não seja, a uma das equipas B.

O mesmo site diz que o Barcelona enviou um funcionário do departamento de prospeção ao jogo entre o Burton Albion e o Fleetwood Town, a contar para a Taça de Inglaterra. O anglo-canadiano marcou um dos dois golos que deram a vitória ao Burton.