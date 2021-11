Basquetebolista com "lesão grave" após choque com adversário foi levado para o hospital de helicóptero

Hélder Santos, um basquetebolista do clube Bola Basket de São Pedro do Sul, ficou gravemente ferido depois de um choque com um adversário, no sábado.

O atleta, de 25 anos, foi assistido no campo e depois transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra de helicóptero, pode ler-se no “Jornal de Notícias” (JN).

Em declarações ao “JN”, o comandante do Corpo Voluntário de Salvação Pública de São Pedro do Sul, José Pereira, contou que, após disputa de bola com adversário, o choque deixou Hélder Santos no chão: “Não falava e não mexia as pernas”, detalhou.

Pereira disse ainda que o jovem estava “consciente, orientado e estável”, embora admita a “lesão grave”, eventualmente na cervical, arriscou dizer.

De acordo com o “JN”, o lance que ditou a lesão de Hélder Santos aconteceu a sete minutos do fim, num jogo disputado no pavilhão municipal de São Pedro do Sul, entre Bola Basket e Fides Gondobasket, que os primeiros iam vencendo por 68-33. As equipas pertencem ao campeonato nacional segunda divisão.

E o marcador assim ficaria, já que após o incidente o jogo não seria retomado. “Os jogadores de ambas as equipas ficaram muito abalados”, admitiu ao mesmo jornal o presidente da Associação de Basquetebol de Viseu, Jorge Duarte.