Renato Sanches pode ir para AC Milan ou Arsenal. O ex-Benfica, que atua no Lille, já terá mostrado interesse em rumar a Itália

O jornal italiano “Gazzetta dello Sport” noticia o interesse do AC Milan no médio formado pela academia do Seixal. Não é a primeira vez que os italianos mostram vontade de ter o internacional português no plantel mas, agora, será para levar a conversa até ao fim.

De acordo com o órgão de comunicação, o AC Milan estará interessado em contratar o autor do único golo português no malfadado jogo de domingo, frente à Sérvia, para a próxima temporada. A vontade do clube parece ser correspondida, uma vez que, segundo o jornal, Renato Sanches já terá mostrado interesse em rumar a Milão, onde encontrará o compatriota Rafael Leão.

No entanto, não está descartada a hipótese de Sanches deixar o Lille já em janeiro. Nesse caso, o destino seria outro. O Arsenal também quer o médio e já o demonstrou no início desta temporada. Os gunners tentaram negociar mas o Lille, campeão francês, pediu 35 milhões de euros pelo português, o que fez recuar os ingleses. Todavia, o clube londrino mantém o interesse e pode até tê-lo reforçado perante a concorrência do AC Milan. A “Gazzetta dello Sport” diz que o Arsenal pode fazer nova investida já no início do ano.