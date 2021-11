“Neymar tem mais talento do que Messi e Cristiano Ronaldo”, diz Cafu. Mas deixou alguns recados: “Deve dedicar-se ao futebol a 100%”

É um dos grandes laterais direitos da história do futebol. Capitão da seleção brasileira, campeão do mundo e colecionador de troféus em clubes como São Paulo, Palmeiras, Roma e Milan, Cafu continua a ser uma figura importante deste desporto. A um ano do Mundial, o ex-futebolista deixou um enorme elogio e alguns recados ao camisola 10 da canarinha.

"Neymar tem mais talento do que Messi e Cristiano Ronaldo, tecnicamente é melhor”, defendeu Cafu, em declarações à Rádio Marca, aqui citado pelo “Olé”.

Porém, “não usa o talento adequadamente”, denuncia o homem que é recordista de internacionalizações pelo Brasil (149).

“[Neymar] deve aprender a assumir a responsabilidade no campo e a ser um líder. Um capitão, um ponto de referência para os seus companheiros. E sobretudo deve dedicar-se ao futebol a 100%”, sinalizou Cafu, de 51 anos.

O Brasil, a única seleção a estar presente em todas as fases finais de Campeonatos do Mundo, já está apurado para o Catar 2022, depois de 11 vitórias e um empate em 12 jornadas.

Esta terça-feira joga-se o especial e eterno clássico com a Argentina, que está praticamente apurada para o próximo Mundial. Lionel Messi, depois de ser suplente utilizado com o Uruguai, deverá ser titular. Já Neymar, com dores na região do adutor da coxa esquerda, não é opção para Tite.