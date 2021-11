“Esperemos que Luis Díaz chegue às grandes ligas da Europa. Imagino-o no Liverpool ou no Manchester United”

Jaime Mascote é o ex-diretor desportivo do Junior Barranquilla, o antigo clube de Luis Díaz. Mascote conhece bem o jogador portista e não parece surpreendido pela capacidade de trabalho que Díaz tem demonstrado em Portugal: “Ele era uma pessoa muito trabalhadora, dos primeiros a chegar aos treinos. E dava tudo, mesmo tudo. Era muito calado, mas sempre disponível para qualquer coisa, tanto dentro de campo como nos eventos comerciais”.

À Rádio Caracol, uma das principais da Colômbia, Mascote explicou a “explosão” no futebol europeu: “O crescimento que teve deve-se ao facto de ser uma pessoa focada, com objetivos claros, disponível e humilde. Mesmo sendo um jogador com a projeção que se vê, (…) mantém a simplicidade”.

É um facto que o colombiano se tem mostrado a muito bom nível em Portugal, mas o seu antigo dirigente prevê voos mais altos para o número sete portista: “Esperemos que chegue às grandes ligas da Europa. (…) Gostava muito de o ver em Inglaterra, é um futebol rápido, que vai ao encontro das suas características. Imagino-o no Liverpool ou no Manchester United. Creio que seria algo muito bom para ele e para o campeonato inglês”.