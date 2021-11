Adán satisfeito com a renovação: “Queria continuar aqui, sou muito feliz no Sporting e a minha família também”

O guarda-redes Antonio Adán chegou do Atlético de Madrid no início da época passada e fez franzir sobrolhos em Alvalade. Um “menino” da formação tinha agarrado as luvas e impunha-se como titular, mas Luís Maximiano, ou “Max”, tinha pouca experiência e rapidamente perdeu o lugar para o gigante Adán. As defesas do guardião revelaram-se vitais para a conquista do título e é de sorriso aberto que o espanhol comenta, ao site do clube, a renovação até 2024.

“Era algo que eu queria que acontecesse. Queria continuar aqui, sou muito feliz no Sporting e a minha família também. Queria que esta relação continuasse por mais tempo,” contou Adán que, por agora, ficará mais dois anos em Alvalade.

O dono da baliza sportinguista analisou também “a mistura de veteranos com jovens”: “É o que faz com que o grupo seja tão forte. Eles trazem a alegria e um pouco de loucura e nós, os mais velhos, damos a experiência”.

Adán lembrou a decisão de deixar o seu país e assinar pelo Sporting: “Valorizei muitas coisas. A cidade, o clube e uma muito importante, o estádio onde jogamos e os adeptos”.

“No ano passado, o futebol sem eles não era futebol e agora voltou a alegria, a paixão e a emoção,” confessa Adán, que promete aos adeptos: “Têm aqui um jogador que vai dar tudo pelo emblema do Sporting”.