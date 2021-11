FC Porto pode ir buscar o japonês Morita ao Santa Clara

Os clubes começam a preparar o mercado de janeiro e o FC Porto não é exceção. De acordo com o jornal “A Bola”, o clube azul e branco tem observado vários jogadores, tanto a nível nacional como internacional, tanto para janeiro como para a próxima época.

Hidemasa Morita tem 26 anos, é um médio e atua no Santa Clara. Chegou a Portugal a meio da época passada, proveniente do Kawasaki Frontale, e não teve dificuldades em impor-se no plantel açoriano. O site Transfermarkt avalia-o em três milhões de euros e “A Bola” considera que o nipónico está perfeitamente adaptado ao futebol português.

No ano de estreia na Liga Portugal, Morita impressionou, não apenas pela capacidade de adaptação a um país com uma cultura radicalmente diferente da sua, mas também pela capacidade de passe, calma com bola e por ser facilmente adaptável a várias posições à volta do meio-campo. Na sua primeira época, o japonês foi um dos obreiros da surpreendente campanha do Santa Clara, que acabaria mesmo por se classificar num lugar europeu (Liga Conferência).