Renato Sanches garante: “Se não me tivesse lesionado, teria assinado pelo Barcelona este verão”

Quando, em agosto de 2021, Renato Sanches se lesionou e teve de ser operado, sabia-se que a paragem seria de pelo menos um mês e que o internacional português vinha de uma época como já não se via desde que deixara o Benfica, em 2016. Sanches conta agora que a lesão o impediu de assinar pelo Barcelona e que o Lille e os catalães já tinham tudo acordado para que o negócio se concretizasse.

Ao jornal francês “La Voix du Nord”, o português contou: “Se não me tivesse lesionado, teria assinado pelo Barcelona este verão. O Barcelona e o Lille tinham chegado a um acordo”. Ronald Koeman, então treinador do clube catalão, quereria que Renato Sanches reforçasse o seu meio-campo.

A lesão no joelho obrigou-o a uma cirurgia que acabou com as esperanças de representar o Barcelona, pelo menos para já. “Começou por ser um choque. (…) Já estou habituado a que, no futebol, haja altos e baixos. Deixei de pensar no interesse de alguns clubes e concentrei-me na minha recuperação,” admite Sanches.

Aos 24 anos, Renato Sanches está mais adulto. Na mesma entrevista, o jogador que esteve em grande plano no Euro 2020, disputado em 2021 devido à pandemia covid-19, admitiu que, em 2016, “não estava preparado para jogar num clube como o Bayern de Munique”. A transferência, depois da excecional temporada na equipa principal do Benfica, terá sido precipitada. Agora, o jogador considera-se “preparado” para voos mais altos.