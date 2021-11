Rúben Amorim no Manchester United? Imprensa inglesa coloca o treinador do Sporting na lista de possíveis sucessores de Solskjaer

A imprensa britânica – e não só – já tinha aberto as apostas para a sucessão de Solskjaer muito antes da previsível saída do norueguês do Manchester United. Numa das muitas listas compiladas pelos jornais, surgem dois nomes conhecidos do futebol nacional: Julen Lopetegui, treinador do Sevilha que esteve no FC Porto entre o verão de 2014 e janeiro de 2016, e Rúben Amorim, o treinador que devolveu ao Sporting a alegria da conquista do título.

O jornal “Telegraph”, na sua edição de domingo, refere a possibilidade de o português chegar ao comando do histórico clube inglês, que continua à procura do rumo perdido com a saída de Sir Alex Ferguson, em 2013. No entanto, de acordo com a imprensa inglesa em geral, o nome mais desejado é mesmo o de Mauricio Pochettino.

O técnico argentino do Paris Saint-Germain fez carreira e ganhou prestígio em Inglaterra, aos comandos do Tottenham. Os jornais referem que Pochettino até poderá estar interessado em mudar de ares, mas o contrato que o liga aos franceses poderá dificultar as negociações.

Os irmãos Glazer, donos do Manchester United, ainda não terão decidido se querem contratar um treinador de imediato ou entregar o cargo ao interino Michael Carrick, ex-adjunto de Solskjaer e também antigo futebolista do clube, até ao final da época. Neste caso, Pochettino continuará a figurar no primeiro lugar da lista de preferências. Na eventualidade de os irmãos americanos se decidirem por um técnico que comece já a trabalhar com vista a uma introdução de métodos a usar na próxima época, Rúben Amorim poderia ser uma hipótese.

Entre as possibilidades, encontra-se também o treinador do Sevilha, Julen Lopetegui, que teve pouco sucesso no FC Porto e se envolveu em polémica quando era selecionador espanhol e assinou um compromisso com o Real Madrid — igualmente de pouco sucesso.

Entretanto, a "BBC" deu conta de que outro dos favoritos do clube inglês, Zinedine Zidane, não se mostrou interessado na mudança para Inglaterra. Especula-se que o francês, desempregado desde que deixou o Real Madrid, este verão, esteja à espera para se sentar no banco do PSG ou da sua seleção,