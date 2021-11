Caso Valbuena: Benzema condenado a pena suspensa de um ano de prisão e ao pagamento de 75 mil euros

Foi em Versalhes — no tribunal, não no palácio — que Karim Benzema ficou a conhecer a decisão da justiça em relação ao caso ocorrido em 2015. Na altura, o franco-argelino terá chantageado o colega de seleção Mathieu Valbuena, crime que o tribunal considerou provado. O juiz condenou o jogador do Real Madrid a um ano de prisão, mas considerou que Benzema agiu sem ter consciência de estar a cometer um crime, ficando então com pena suspensa e uma obrigação de pagar uma multa de 75 mil euros.

Tudo terá começado com uma alegada gravação de Valbuena a ter relações sexuais, a que Benzema teve acesso. O avançado do Real Madrid e os seus cúmplices terão ameaçado o colega com a divulgação das imagens. O juiz deu como provado o envolvimento de Benzema.

Segundo “The Athletic”, o avançado continua a negar qualquer atitude desonesta e, em protesto, não esteve presente na leitura da sentença. Os advogados de Benzema tinham pedido a ilibação do jogador, alegando que a conversa com Valbuena no estágio da seleção, em 2015, não era suficiente para dar o seu cliente como culpado.

Após o julgamento, um dos advogados de Benzema mostrou-se indignado e prometeu que vai recorrer da sentença. “Estamos chocados com este julgamento. É necessário um apelo. Ele será considerado inocente,” declarou o advogado.

Refira-se que Valbuena não joga pela França desde que o caso se tornou conhecido, em 2015. Benzema foi suspenso pela Federação Francesa durante mais de cinco anos, até que Didier Deschamps convocou o avançado para o Euro 2020, disputado este ano.