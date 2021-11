Líder dos Super Dragões já saberia das buscas no FC Porto e terá avisado os colegas da claque

De acordo com o diário “Correio da Manhã”, havia quem já estivesse à espera das buscas conduzidas pelas autoridades ao FC Porto, na segunda-feira. Uma dessas pessoas seria o líder da claque Super Dragões. Fernando Madureira terá tido informação privilegiada, avança o jornal, o que lhe permitiu avisar os companheiros no jogo do último fim de semana, que opôs o FC Porto ao Feirense, a contar para a Taça de Portugal.

A operação, liderada pelo procurador Rosário Teixeira, envolveu vários elementos do FC Porto, como o presidente Pinto da Costa, mas também o seu filho, Alexandre, e os administradores da SAD Fernando Gomes e Adelino Caldeira, além dos empresários Pedro Pinho e Bruno Macedo.

As suspeitas que levaram às buscas referem-se a factos ocorridos de 2017 até agora.