Verstappen queixa-se de nunca receber “presentes” da FIA e o diretor da organização responde: “As regras têm sido claras”

O diretor de corrida da FIA, Michael Masi, respondeu às acusações que Max Verstappen e Lewis Hamilton já fizeram, este ano, insistindo que “as regras têm sido claras ao longo de toda a época”. O organismo que governa a Fórmula 1 tem sido cada vez mais visado à medida que o fim da temporada se aproxima e a luta pelos títulos de pilotos e de construtores aquece cada vez mais.

A decisão de não punir o piloto neerlandês da Red Bull no Brasil — Verstappen e Hamilton saíram de pista quando o segundo tentava ultrapassar o primeiro — alimentou conversas exaltadas entre fãs e comentadores da F1. De acordo com o “Daily Mail”, Hamilton deu a entender, a semana passada, que tinha “uma visão diferente” da defendida pela FIA. Com a boca cheia de sarcasmo, Verstappen queixou-se de não receber “presentes” da Federação Internacional de Automobilismo.

Ao “The Sun”, Masi disse: “Penso que tem ficado claro o que se espera deles [os pilotos, particularmente Hamilton e Verstappen]. Tem a ver com todos e com cada um, eles têm concordado e discordado o tempo todo. Demos-lhes algumas linhas-guia, mas também dissemos de forma clara que cada caso é um caso”.

Para já, Verstappen mantém uma vantagem de oito pontos sobre Hamilton, quando faltam duas corridas para o fim da época.

As decisões da FIA podem ter muita influência na luta pelo campeonato. No caso de Verstappen se sagrar campeão mundial, será o seu primeiro título na F1. Já Hamilton tenta chegar à oitava vitória no Mundial, o que o isolaria no topo dos pilotos mais titulados. Neste momento e nesse particular, Hamilton divide a liderança com Michael Schumacher, uma vez que ambos se sagraram campeões do mundo de Fórmula 1 em sete ocasiões.