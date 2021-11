A vitória de Pote e do Sporting na imprensa europeia: "Surpreendentemente, em Lisboa, o Borussia Dortmund não teve hipóteses"

Quando uma equipa alemã “grande” é eliminada de uma competição europeia, há quase sempre uma reação de surpresa. O Borussia Dortmund pode não ser o inalcançável Bayern mas não deixa de ter um palmarés impressionante. A eliminação pelo Sporting deixou marcas e elas estão impressas nos jornais alemães.

O “Der Spiegel” destaca o facto de a derrota em Lisboa ter atirado o Borussia para a Liga Europa, ou seja, já não tem hipóteses de chegar ao segundo lugar, ocupado com segurança pelo campeão português. O jornal não hesita em referir que "surpreendentemente, em Lisboa, o Borussia Dortmund não teve hipóteses" e reforça que esta é a primeira vez nos últimos quatro anos que o Dortmund não sobrevive à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O prestigiado jornal alemão critica sobretudo a defesa do Borussia, que permitiu a Pedro Gonçalves brilhar na noite europeia. O “Der Spiegel” sublinha que a equipa amarela “entrou enfraquecida”, sem Mats Hummels, Erling Haaland e o português Raphael Guerreiro, que se lesionou antes do jogo.

Também o site da DW refere que, ao Borussia Dortmund, resta a Liga Europa. “Foi uma atuação dececionante,” pode ler-se no texto dedicado ao jogo. A DW faz referência a Marco Reus, capitão do Dortmund que, no fim do jogo, “continuava a abanar a cabeça, de olhar perplexo e parecendo um pouco atordoado”.

“Não era a noite do capitão do Borussia Dortmund”, sublinha a notícia.

Enquanto os jornais alemães se coíbem de falar sobre a exibição de gala de Pedro Gonçalves, os espanhóis da “Marca” elogiam o jovem jogador português.

“Os atuais campeões de Portugal fizeram uma partida muito séria, apesar das várias intervenções de Adán. Asseguraram a vitória na primeira parte, com dois golos de Pote”, pode ler-se na “Marca”.

Também em Inglaterra o feito do Sporting é notícia. O “Daily Mail” realça a surpresa da vitória sportinguista e elogia Pedro Gonçalves, autor de dois golos. O terceiro golo, segundo os ingleses, foi marcado por um tal “Pedro Bollo” que, na verdade, é o espanhol Pedro Porro. O jornal inglês lembra ainda que o Sporting vai marcar presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões “pela primeira vez desde 2008/09”.