Comentário de José Mourinho desvalorizado por Afena-Gyan, jovem jogador da Roma: "Eu como muitas bananas"

Tudo começou com uma promessa de Mourinho ao seu “menino”, Felix Afena-Gyan. Se a Roma ganhasse ao Génova, no passado domingo, o treinador português ofereceria um par de sapatilhas de 800 euros ao jogador de 18 anos. A vitória confirmou-se – com dois golos do adolescente – e Mourinho cumpriu o que prometera. Só que num vídeo do momento, ouve-se ao fundo o português a dizer ao jovem afortunado que as sapatilhas estavam “cheias de bananas”. Não foi preciso mais para começarem a circular rumores de racismo.

O próprio Felix Afena-Gyan apressou-se a dizer que não houve “intenções racistas” no comentário do português. Na verdade, o avançado garante que a frase de Mourinho é de facto uma piada, mas do grupo, entre colegas e técnicos do clube. “Eu como muitas bananas,” afirmou o jovem promissor, justificando assim a frase de Mourinho.

No vídeo, do qual se desconhece o autor, segundo o “Daily Mail”, a voz por trás da câmara também pede ao jovem que dance e ele fá-lo. Apesar dos comentários indignados de alguns fãs, Afena-Gyan insiste que não houve qualquer intenção racista ou sequer maldosa.

No Instagram, o jogador disse: “Quero assegurar-vos de que não me senti ofendido pelo comentário que se ouve no vídeo, e que acredito piamente que não houve qualquer intenção racista [de Mourinho]”. “No dia em que cheguei ao clube, fui muito bem recebido na ‘família’, por todos, e brincam comigo como fazem com todos os membros desta ‘família’,” escreveu.

“Eles veem que eu como muitas bananas e isso tornou-se motivo para nos rirmos, por vezes. Creio que o comentário foi mais um exemplo disso. Sinto-me em casa na Roma e tem sido assim desde que cheguei. Não gosto que as pessoas fiquem com a ideia errada sobre estas coisas,” concluiu Felix Afena-Gyan.