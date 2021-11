Antigo treinador do Southampton abusou de dezenas de rapazes que jogavam na formação do clube inglês. E dirigentes olharam para o lado

O jornal inglês “The Guardian” refere uma “quantidade de oportunidades perdidas” que permitiram ao pedófilo e predador Bob Higgins abusar de inúmeros rapazes que praticavam futebol no Southampton. A organização de apoio a crianças Barnardo’s conduziu um inquérito que revelou factos assustadores, praticados por Higgins entre meados dos anos 80 e o início da década seguinte.

O antigo técnico das camadas jovens do clube da cidade portuária era visto pelos menores como um “fazedor de estrelas”. Aparentemente, a cumplicidade de dirigentes e equipas técnicas do clube resumiu-se a não reparar no que se passava debaixo dos seus narizes, o suficiente para permitir que os crimes fossem cometidos ao longo de anos. Sabe-se que, até 2016, Bob Higgins continuou a trabalhar em clubes de futebol.

O relatório acusa os responsáveis pelo Southampton de então: “É um facto inegável que os adultos do Southampton Football Club, no tempo em que Higgins trabalhou para eles ou em nome deles, não consideraram o bem-estar dos rapazes do clube como prioridade”. “Não achamos que tenha havido alguma maldade da parte dos dirigentes. No nosso entender, simplesmente não foi tida em consideração a responsabilidade que tinham sobre as vítimas e os seus colegas,” diz a Barnardo’s.

“O impacto e os danos provocados pelo abuso de crianças por parte de Higgins durante o tempo em que foi funcionário do Southampton são incalculáveis. Os danos provocados na saúde mental e física dos rapazes, enquanto cresciam, por via das suas relações e famílias, e mesmo sobre a capacidade de eles próprios virem a ser pais, foram devastadores,” prossegue o relatório, citado pelo “The Guardian”.

Higgins foi capturado em 2019 e condenado a 24 anos de prisão por abuso sexual de 24 rapazes desde 1971. No entanto, o relatório refere que “mais de 100 indivíduos” testemunharam afirmando-se vítimas do ex-treinador. Algumas disseram que viam o pedófilo como “intocável” ou “uma espécie de Deus”.

“Ele podia arruinar a nossa carreira com um estalar de dedos e nós fazíamos qualquer coisa [pela carreira] naquela idade,” admitiu um dos abusados, agora adulto.

Algumas das vítimas contaram à ONG que Higgins os “subornava” com “doces e presentes”. Os homens admitiram que o predador sabia aproximar-se com uma fria calma, através de toques “acidentais”, assédio, comentários sobre os seus corpos e os seus genitais. “Ele dizia ‘muito bem’ e tocava-me nos testículos”, conta uma das vítimas. “Nenhum dos rapazes falava do assunto”, assegurou outro dos abusados.

De acordo com o inquérito, Higgins conseguia “engraxar” os próprios pais dos jogadores, encorajando-os a assistir aos treinos, onde massagens de água e sabão aconteceriam abertamente, uma das técnicas que “essencialmente lhe permitiam abusar dos rapazes”.

O relatório diz que os investigadores não encontraram provas de que Higgins fizesse parte de uma qualquer rede ligada à pedofilia, e que, portanto, agiria em nome individual. Todavia, é referido que o funcionário do Southampton conhecia outros treinadores com comportamentos idênticos, como Bary Bennell ou Kit Carson. Este último morreu misteriosamente, num acidente de viação, no dia em que ia começar a ser julgado por abuso sexual de 11 rapazes.