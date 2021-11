Da Alemanha, com pressão. Ralf Rangnick deverá treinar o Manchester United até ao final da época, mas falta acordo com o Lokomotiv

De acordo com o “The Athletic”, os dirigentes do Manchester United terão finalmente tomado uma decisão relativamente ao sucessor de Solskjaer. O provável próximo treinador dos red devils sabe que terá o estatuto de interino, ou seja, ficará no banco clube apenas até ao final da época, mas a ideia é que continue no clube.

O escolhido é Ralf Rangnick, de 63 anos, discreto treinador alemão, atualmente diretor desportivo e de desenvolvimento do Lokomotiv de Moscovo. Rangnick ficou conhecido principalmente por ter liderado o projeto do RB Leipzig, primeiro como diretor para o futebol e depois como treinador, numa grande escalada que começou nas divisões inferiores até à Bundesliga.

Rangnick é também um dos treinadores que preconizou o futebol de pressão que nos últimos anos chegou da Alemanha, influenciando pelo caminho treinadores como Jurgen Klopp, Thomas Tuchel ou Julian Nagelsmann.

De acordo com a Sky Sports, a ideia passará por dar o comando técnico a Rangnick até ao final da temporada, com o alemão a passar depois para um papel de consultor dentro da estrutura do Manchester United.

O provável sucessor de Ole Gunnar Solskjaer está agora dependente da vontade do clube russo, ou seja, Manchester United e Lokomotiv terão de sentar-se à mesa e negociar a saída de Moscovo de Rangnick. O técnico tem contrato com os russos até 2024.