Jorge Jesus chega aos 600 jogos na I Liga: “Agora sou eu a escolher os clubes que quero treinar, não são os clubes que me escolhem”

Atualmente, na segunda passagem pelo Benfica, Jorge Jesus já nos habituou à postura assertiva. Ninguém tem dúvidas de que o homem que diz sentir-se “cada vez mais jovem” acredita muito no seu trabalho. E o técnico de 67 anos vê-se a trabalhar “até aos 75”. A oito anos de lá chegar, há um recorde que já não escapa ao amadorense: 600 jogos na principal divisão do futebol português.

A 20 de agosto de 1995, no início de uma época que iria terminar como a anterior, com o triunfo do FC Porto, o Felgueiras era novidade na Primeira Liga portuguesa e trazia consigo um novo treinador, com nome de Messias. Foi com um empate a 2-2, frente ao Chaves, que Jorge Jesus se estreou no escalão principal.

Sábado, 27 de novembro de 2021, Jesus vai atingir um número redondo e respeitável: 600 jogos na divisão mais importante do futebol português. Ao jornal “A Bola”, Jesus arrisca dizer que se sente “cada vez mais novo”.

“A paixão pelo futebol é a mesma,” garante.

Recuando no tempo, encontram-se provas de que o técnico sempre transpirou autoconfiança, mesmo sem títulos e quando ainda não se avistava nenhuma porta aberta para entrar num dos três grandes. Há 14 anos, Jorge Jesus treinava o Belenenses – um clube que não é bem o que vai defrontar no sábado – e não teve problemas em dizer ao jornal “A Bola”: “Não sou um bom orador, mas sou um catedrático do futebol”.

Hoje, Jesus admite que faz menos planos, embora mantenha o desejo de atingir muitos objetivos predefinidos. Orgulhoso, o técnico diz, numa frase que cheira a aviso: “Agora sou eu a escolher os clubes que quero treinar, não são os clubes que me escolhem”. E acrescenta: “Portugal não é o meu único mercado”.

Entre o Amora, onde se iniciou como treinador, em 1989 – não conta para os 600, uma vez que estes se referem apenas à Primeira Liga – e a segunda vida no Benfica, existem 12 clubes que, a determinada altura, estiveram sob a batuta do “catedrático”, com destaque para o Sporting, onde viveu a controversa invasão de Alcochete e não conseguiu os resultados que queria, e para o Flamengo, onde bastou um ano para se tornar um favorito dos brasileiros.

Nesta altura, Jesus deseja “ter saúde”. “O que me faz caminhar é [o desejo de] evoluir, ganhar cada vez mais títulos e ser cada vez melhor”, diz o técnico, que assume viver numa “bolha”: “É o meu trabalho. São os meus jogadores. O meu clube. A minha família. Os meus amigos. Não mais”.

Jesus não se esquece do “tal” Felgueiras – Chaves. É certo que a figura desse jogo também não. O miúdo que contribuiu decisivamente para o primeiro resultado do primeiro teste de Jorge Jesus na Primeira Liga chamava-se [e chama-se, embora já não seja “miúdo”] Sérgio Conceição.