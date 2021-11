Xavi mexe em tudo. Antigo diretor clínico do Benfica afastado do Barcelona pelo novo treinador

O jornal espanhol “As” anunciou que, desde que foi contratado, Xavi promoveu algumas alterações nos diversos departamentos ligados ao futebol do Barcelona. Algumas delas foram no setor médico do clube catalão.

Assim, o antigo diretor clínico do Benfica, entre 2016 e 2019, Lluis Til-Pérez, que entretanto também passou pelo Mónaco, foi “vítima” do técnico e antigo jogador do Barça, que o afastou dos trabalhos com a equipa principal. Til-Pérez deverá deixar o clube.

Xavi Hernández quer que o médico Ricard Pruna, atualmente ao serviço do Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, seja o novo diretor clínico do Barcelona.

Até que a contratação se concretize, Xavi Valle, médico dos setores de formação do clube catalão, assumirá a direção clínica e trabalhará mais de perto com a equipa principal.