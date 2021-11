Coates não se importa de acabar a carreira no Sporting mas prefere fazê-lo no clube de formação, no Uruguai

Sebastián Coates leva quatro anos de leão ao peito, viveu de perto o tumulto e a glória do clube de Alvalade e a personalidade valeu-lhe a braçadeira de capitão. Ainda assim, o uruguaio revelou à CNN Portugal que gostaria de pendurar as chuteiras no clube em que cresceu. “Desde que saí, tenho o sonho de voltar a jogar no Nacional, o clube que me deu tudo no início da carreira,” revela o defesa.

Ainda assim, Coates admite que é condição fundamental que o clube uruguaio o queira no plantel. “Se não houver essa possibilidade, obviamente que a minha ideia pode ser acabar a carreira no Sporting,” diz.

De pés assentes em solo português, Coates considera que não há, em Alvalade, a pressão de revalidar o título de campeão nacional: “Não temos essa obrigação. (…) Este ano é completamente diferente, vamos jogo a jogo e sem pensar na obrigação de ganhar de novo o campeonato. A época passada foi muito importante e ficará na história”.