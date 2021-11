Luís Tavares, capitão da seleção portuguesa de hóquei em campo, morreu aos 27 anos

O atleta do Casa Pia e capitão da seleção nacional de hóquei em campo Luís Tavares tinha apenas 27 anos e foi vítima de um acidente na estrada. A morte do jogador foi anunciada num longo e emotivo comunicado da Federação Portuguesa de Hóquei.

“O Luís Tavares era um rapaz bom, íntegro, afável, solidário e com um enorme talento. Era um campeão no hóquei e acima de tudo na vida”, escreveu a FPH. “Mais do que capitão, ou um dos melhores jogadores de sempre do hóquei português, o Luís foi sempre um bom amigo”, pode ler-se no comunicado. Fica também a promessa do organismo responsável pelo hóquei em campo em Portugal: “Faremos questão de que a sua memória e o seu bom exemplo perdurem no tempo”.

O choque atingiu também, naturalmente, o clube de Tavares: “Não existem palavras para descrever a enorme tristeza que todos sentimos”, pode ler-se no comunicado do Casa Pia. O clube anuncia também uma das formas de homenagear o seu ex-jogador: “Silenciaremos as nossas redes sociais durante as próximas 24 horas”.