Os 13 casos da variante omicron confirmados em Portugal estão associados à Belenenses SAD

O Instituto Ricardo Jorge (INSA) identificou os primeiros 13 casos da mais recente variante de Covid-19 em Portugal e fazem todos parte da estrutura do Belenenses SAD. De acordo com o INSA, “um dos casos positivos terá tido uma viagem recente à África do Sul” - trata-se do jogador Cafú Phete.

No comunicado que o INSA enviou às redações, pode ler-se: “Enquanto se aguardam mais informações relativamente à transmissão, impacto e efetividade vacinal contra a variante Omicron foi determinado o isolamento profilático dos contactos dos casos de infeção associados a este surto, independentemente do estado vacinal e do nível de exposição”.

As autoridades de saúde informam ainda que os elementos em causa “permanecem isolados e serão submetidos a testagem (…) ao 5º e ao 10º dias”.

Recorde-se que a equipa do Jamor recebeu o Benfica no passado sábado, num jogo envolto em controvérsia. O clube da casa não conseguiu ter onze jogadores em campo e a partida terminou pouco depois do intervalo. Na altura, o Benfica vencia por 7-0.

Após o jogo, o presidente do B-SAD, Rui Pedro Soares, falou aos jornalistas dizendo que tinha pedido à Liga para adiar o jogo e que o pedido tinha sido recusado. Rui Costa, por seu turno, recusou qualquer responsabilidade dos da Luz.