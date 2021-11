A derrota de Lewandowski na Bola de Ouro, vista pelos alemães: “escolha escandalosa” e “completamente imerecida”

Estrelas atuais e antigas do futebol alemão mostraram-se indignadas com a atribuição da Bola de Ouro a Lionel Messi, particularmente porque o goleador do Bayern de Munique, Robert Lewandowski, ficou em segundo lugar. O polaco tem sido constantemente apontado à vitória no troféu, mas, em 2021, terá estado mais perto do que nunca de receber o galardão.

Lothar Matthäus, lenda da seleção alemã e vencedor da Bola de Ouro em 1990, disse mesmo que deixou “de compreender o mundo” depois de o “extraordinário Lewandowski” ter perdido o troféu para Messi. Também Toni Kroos, jogador do Real Madrid e da Alemanha, se declarou "chocado", considerando a vitória do argentino “absolutamente imerecida”.

A comunicação social alemã reagiu de forma ainda mais veemente ao triunfo de Leo Messi. Os média mostraram toda a sua revolta através de palavras como “escândalo” e “batota”. Lembre-se que era praticamente certa a vitória do polaco na edição de 2020 da Bola de Ouro, mas a pandemia acabou por cancelar a gala e a consequente atribuição de prémios.

O tabloide “Bild” escreveu: “Isto não pode ser verdade. É uma escolha escandalosa”. Já a “Sky Sports” alemã preferiu ouvir Matthäus: “Com todo o respeito por Lionel Messi e todos os outros grandes jogadores nomeados, ninguém o merecia como Lewandowski”. A lenda da seleção da RFA e da Alemanha lamentou a não-entrega do prémio em 2020, mas acrescentou: “Mesmo que tenhamos 2021 em consideração, ele [Lewandowski] foi melhor do que o resto. Ele quebrou o recorde de golos de Gerd Müller”.

Na temporada 2019/20, o polaco recebeu o prémio FIFA de melhor jogador, após ter marcado 47 golos, tanto pelo Bayern como pela sua seleção. Aos 33 anos, Lewandowski “levou” os bávaros à vitória na Liga dos Campeões, na Taça da Alemanha e no oitavo título consecutivo da Bundesliga.