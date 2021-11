Árbitro do jogo entre Estrela da Amadora e Benfica B foi agredido no acesso aos balneários

Miguel Nogueira, o árbitro que dirigiu o encontro da Liga 2 entre Estrela da Amadora e Benfica B, relatou “agressões no corredor de acesso ao balneário”. A informação foi dada em comunicado do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol.

De acordo com o CA, "um dos responsáveis pela agressão foi identificado pelas forças de segurança presentes no estádio". Após a vitória do Benfica B, o Estrela da Amadora emitiu um comunicado em que dizia pretender “agir criminalmente” contra um elemento específico da equipa de arbitragem, neste caso, um dos auxiliares.

O Conselho de Arbitragem mostrou-se solidário para com os árbitros do jogo, prometendo que “prestará todo o apoio” aos seus elementos. “Os recintos desportivos têm de ser locais de segurança, onde todos podem exercer a sua atividade livremente,” lê-se no comunicado.