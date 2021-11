Casal de americanos viajou durante 31 horas para ver o jogo do Tottenham, que foi cancelado por um nevão. Harry Kane soube e compensou-os

Harry Kane convidou um casal de adeptos americanos do Tottenham para serem seus convidados num jogo futuro, depois de Ken e Brandi Saxton terem viajado 31 horas de Dallas, nos EUA, para Londres, em Inglaterra, com o objetivo de assistirem ao jogo do clube em Burnley, contra a equipa local. A partida acabou adiada por causa de um nevão.

O casal desabafou no Twitter acerca da sua falta de sorte, desconhecendo que a bonança vinha aí sob a forma de estrela. No sábado, Ken publicou uma fotografia com a sua mulher, no comboio, acompanhada da seguinte legenda: “Dallas para Londres para Burnley: 31 horas sem dormir, alimentadas por café, bolachas de queijo e mais café. (…) O que se faz por amor a um clube”.

De acordo com o “Daily Mail”, a publicação do casal terá chegado a Harry Kane através de outros adeptos do Tottenham. O capitão inglês respondeu ao desabafo: “Enviaram-me este tweet e estou absolutamente devastado por vocês! Pelo vosso esforço e para compensar o jogo cancelado, gostaria de vos convidar para um jogo em casa, como meus convidados, da próxima vez que estiverem em Londres”.

A resposta de Kane foi obviamente bem recebida e Brandi Saxton reagiu na mesma rede social: “Bem, o meu marido tornou-se oficialmente ‘viral’ e formos pessoalmente convidados pelo Harry Kane para ver os spurs ao vivo!”. Ao cavalheiro Kane, Ken respondeu: “Obrigado, Harry, não era preciso, mas gostaríamos de aceitar a tua oferta. Obrigado a ti e a todos os adeptos dos spurs e de futebol que nos contactaram. Verdadeiramente incrível”.