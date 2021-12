Delegada de saúde considera que vai haver dérbi entre Benfica e Sporting, embora a situação esteja a ser avaliada diariamente

Os casos de covid-19 revelados nos últimos dias, em diversos plantéis, obrigam a um acompanhamento permanente pelas autoridades de saúde. Uma dessas situações é a de Sebastian Coates, capitão e jogador fundamental do Sporting, que se desloca à Luz na sexta-feira. De acordo com o jornal “Record”, a delegada de saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras, Ana Gaspar, está a acompanhar a situação mas considera que a dimensão dos plantéis de águias e leões garante a ocorrência do clássico.

De acordo com o jornal desportivo, os clubes da Liga Portugal estiveram na quarta-feira reunidos, mas o dérbi não foi sequer tema de conversa. O caso de Coates está a ser associado a um “contacto social”, uma vez que, de acordo com vários especialistas de saúde ouvidos pelo “Record”, a possibilidade de contrair vírus em campo é muito remota. Lembre-se que a última partida do Sporting foi com o Tondela, cujo guarda-redes, Pedro Trigueira, teve um teste positivo após o jogo. No entanto, terá havido pouco contacto entre o defesa dos leões e o guardião adversário.

A nova estirpe, Ómicron, pode mudar as coisas, apesar do otimismo da delegada de saúde. No caso de serem detetados elementos ligados ao futebol com esta variante, o Instituto Ricardo Jorge já esclareceu que estes “ficarão em isolamento profilático (…) independentemente do estado vacinal e do nível de exposição”. A regra aplica-se ao desporto e à sociedade em geral.