Michael Carrick, (ainda) treinador interino do Manchester United: “Cristiano Ronaldo não pressiona? Acho que isso é um mito”

Enquanto o visto que autoriza Ralf Rangnick a trabalhar em Inglaterra não chega, Michael Carrick prolonga a sua presença no banco do Manchester United, depois de ter sido adjunto de Ole Gunnar Solskjaer. O antigo médio do clube vai orientar a equipa esta quinta-feira, frente a outro histórico da Premier League, o Arsenal, que tem titubeado no campeonato, embora esteja a melhorar (quatro vitórias nos últimos cinco jogos).

Como é costume, Carrick fez a antevisão do jogo, tendo sido desafiado a comentar as possíveis dificuldades de Cristiano Ronaldo com o estilo do treinador alemão que irá assumir a liderança técnica do Manchester United — Rangnick é apologista do gengenpressing, o 'jogo' de pressão e contra-pressão alemão e o português não será dos jogadores mais participativos no momento sem bola e a condicionar as saídas de trás do adversário.

“Ronaldo não pressiona? Acho que isso é um mito,” afirmou Carrick. “Ao longo dos anos, nas várias equipas em que jogou, Ronaldo mostrou que consegue ser eficiente em diferentes estilos,” argumentou o inglês, acrescentando: “Marcou muitos golos em todas as equipas e não tenho dúvidas de que vai continuar a marcar”.