A máquina Cristiano Ronaldo chegou aos 800 golos. E marcou o 801.º logo a seguir)

Em noite de clássico, Cristiano Ronaldo tinha de fazer história. E fê-la, ao marcar o golo 800 da carreira. Mas CR7 quis mostrar que a vida não para e nem deu tempo para que o número redondo assentasse, marcando logo o 801.º.

Foi há 19 anos que o prodígio madeirense marcou o seu primeiro golo no futebol profissional. A 7 de outubro de 2002, Ronaldo marcou também dois golos, nesse caso os dois primeiros da carreira sénior. A vítima foi o Moreirense e o agora capitão da seleção nacional, então com 17 anos, ainda jogava pelo Sporting.

A comparação obrigatória é com Lionel Messi, que tem 756 golos marcados enquanto sénior. O Sporting pode ter formado o jogador, mas este acabou por marcar apenas cinco golos com a camisola verde e branca.

No outro extremo, está o Real Madrid, pelo qual CR7 marcou uns impressionantes 450 golos. Ao serviço do Manchester United, somadas as duas passagens, Ronaldo apontou 130 golos, mais 29 do que pela Juventus. Cristiano tem também 115 golos marcados com a camisola de Portugal.